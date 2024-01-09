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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Греция продлевает применение переходной меры для заявителей на получение золотой визы

Греция продлила срок действия действующего Иммиграционного кодекса до 31 марта 2024 года.

Ксения Шилкина
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Она также продлила крайний срок для претендентов на получение золотой визы, чтобы воспользоваться более старым и мягким критерием отбора.

Закон 5079/2023, опубликованный в Правительственном вестнике от 22 декабря 2023 года, вносит следующие поправки в иммиграционные правила в Греции:

  • действующий Иммиграционный кодекс будет оставаться в силе до 30 марта 2024 года, а новый кодекс, который первоначально ожидался, что будет реализован 1 января 2024 г., теперь вступит в силу 31 марта 2024 г.; и
  • физические лица, подавшие заявку на получение «Золотой визы» на основании покупки недвижимости на сумму 250 000 евро или более и заплатившие не менее 10% от покупной цены нынешнему владельцу до 31 июля 2023 года, теперь могут завершить оставшуюся часть визы, оплатив до 30 апреля 2024 года (вместо 31 декабря 2023 года, как ранее).

По материалам ey.com

#Греция#Иммиграция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#Иммиграция