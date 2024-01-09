Греция продлевает применение переходной меры для заявителей на получение золотой визы

Она также продлила крайний срок для претендентов на получение золотой визы, чтобы воспользоваться более старым и мягким критерием отбора.
Закон 5079/2023, опубликованный в Правительственном вестнике от 22 декабря 2023 года, вносит следующие поправки в иммиграционные правила в Греции:
действующий Иммиграционный кодекс будет оставаться в силе до 30 марта 2024 года, а новый кодекс, который первоначально ожидался, что будет реализован 1 января 2024 г., теперь вступит в силу 31 марта 2024 г.; и
физические лица, подавшие заявку на получение «Золотой визы» на основании покупки недвижимости на сумму 250 000 евро или более и заплатившие не менее 10% от покупной цены нынешнему владельцу до 31 июля 2023 года, теперь могут завершить оставшуюся часть визы, оплатив до 30 апреля 2024 года (вместо 31 декабря 2023 года, как ранее).