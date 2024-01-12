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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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В Великобритании вступил в силу «налог на побочный заработок» для граждан, зарабатывающих в Интернете

C начала этого года в Великобритании вступил в силу «налог на побочный заработок» для британцев, которые зарабатывают через Интернет.

Ольга Кутяева
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Новые меры направлены на борьбу с людьми, которые уклоняются от уплаты налогов, не декларируя свои доходы властям.

Такие торговые площадки, как eBay, Airbnb и Etsy, теперь будут обязаны сообщать о доходах своих пользователей в Управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC).

Это касается тех, кто зарабатывает более 1 000 GBP в год с помощью онлайн-операций - например, продавая одежду, доставляя еду на вынос или сдавая жилье в аренду.

Как только продавец превысит этот порог, он должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать налоговую декларацию в конце года.

HMRC уже имела возможность запрашивать информацию у онлайн-фирм, расположенных в Великобритании, но теперь цифровые платформы должны будут сообщать финансовые данные продавцов напрямую налоговикам.

Необходимо будет сообщать данные банковских счетов и количество транзакций, совершенных каждым пользователем, а для компаний, не соблюдающих требования, предусмотрены крупные штрафы и другие наказания.

Это произошло после того, как Великобритания подписала глобальное соглашение ОЭСР, которое позволяет налоговикам обмениваться информацией с властями других стран.

Представитель HMRC сообщил: «Внедрение правил ОЭСР позволит HMRC быстро и эффективно обмениваться информацией с другими налоговыми органами и получать доступ к данным с платформ, расположенных за пределами Великобритании».

«Правила также облегчат продавцам на этих платформах соблюдение [налогового законодательства] и помогут HMRC выявлять и пресекать уклонение от уплаты налогов, если они этого не делают».

Правительство заявило, что изменения окажут «значительное совокупное воздействие» на пять миллионов предприятий, но «воздействие на каждого продавца, как ожидается, будет небольшим».

По материалам Sky News

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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