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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Аджман объявил о создании новой свободной экономической зоны

Шейх Хумайд ибн Рашид ан-Нуайми, член Верховного совета и правитель Аджмана, издал два эмирских указа: № (15) от 2023 года о создании СЭЗ Центр новых проектов Аджмана (Ajman Centre for New Project Free Zone) и № (1) от 2024 года о назначении шейха Хумайд ибн Рашид ан-Нуайми ее председателем.

Ольга Кутяева
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Указы вступают в силу с момента их издания и публикации в Официальном вестнике.

В соответствии с эмирским указом № (15) в эмирате будет создана Свободная зона под названием Центр новых проектов Аджмана.

Данная СЭЗ будет связана с правительством, будет обладать правосубъектностью, финансовой и административной независимостью, а также правоспособностью, необходимой для достижения своих целей и осуществления своих полномочий и обязанностей в соответствии с положениями указа.

В указе определены цели СЭЗ, которые заключаются в следующем:

  • укрепление позиций эмирата как ведущего инвестиционного центра;
  • содействие развитию его потенциала в качестве развитого центра мировой торговли;
  • содействие устойчивой диверсификации и росту экономики эмирата путем поощрения экономических и инвестиционных проектов во всех областях;
  • привлечение большего количества иностранных инвестиций в различные виды экономической деятельности;
  • создание гибкого и благоприятного инвестиционного климата для творческих и инновационных проектов.

По материалам Arabian Business

#СЭЗ ОАЭ
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#СЭЗ ОАЭ