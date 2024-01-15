Аджман объявил о создании новой свободной экономической зоны

Шейх Хумайд ибн Рашид ан-Нуайми, член Верховного совета и правитель Аджмана, издал два эмирских указа: № (15) от 2023 года о создании СЭЗ Центр новых проектов Аджмана (Ajman Centre for New Project Free Zone) и № (1) от 2024 года о назначении шейха Хумайд ибн Рашид ан-Нуайми ее председателем.
Указы вступают в силу с момента их издания и публикации в Официальном вестнике.
В соответствии с эмирским указом № (15) в эмирате будет создана Свободная зона под названием Центр новых проектов Аджмана.
Данная СЭЗ будет связана с правительством, будет обладать правосубъектностью, финансовой и административной независимостью, а также правоспособностью, необходимой для достижения своих целей и осуществления своих полномочий и обязанностей в соответствии с положениями указа.
В указе определены цели СЭЗ, которые заключаются в следующем:
По материалам Arabian Business
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