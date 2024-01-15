Аджман объявил о создании новой свободной экономической зоны

Шейх Хумайд ибн Рашид ан-Нуайми, член Верховного совета и правитель Аджмана, издал два эмирских указа: № (15) от 2023 года о создании СЭЗ Центр новых проектов Аджмана (Ajman Centre for New Project Free Zone) и № (1) от 2024 года о назначении шейха Хумайд ибн Рашид ан-Нуайми ее председателем.

Указы вступают в силу с момента их издания и публикации в Официальном вестнике.

В соответствии с эмирским указом № (15) в эмирате будет создана Свободная зона под названием Центр новых проектов Аджмана.

Данная СЭЗ будет связана с правительством, будет обладать правосубъектностью, финансовой и административной независимостью, а также правоспособностью, необходимой для достижения своих целей и осуществления своих полномочий и обязанностей в соответствии с положениями указа.

В указе определены цели СЭЗ, которые заключаются в следующем:

укрепление позиций эмирата как ведущего инвестиционного центра;

содействие развитию его потенциала в качестве развитого центра мировой торговли;

содействие устойчивой диверсификации и росту экономики эмирата путем поощрения экономических и инвестиционных проектов во всех областях;

привлечение большего количества иностранных инвестиций в различные виды экономической деятельности;

создание гибкого и благоприятного инвестиционного климата для творческих и инновационных проектов.