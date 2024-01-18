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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Обновлен список юрисдикций, не осуществляющих надлежащий обмен информацией для целей КИК

ФНС России выпустила Приказ № ЕД-7-17/914@, который содержит пересмотренный список юрисдикций, не осуществляющих надлежащий обмен налоговой информацией с Россией, который заменил список, установленный Приказом № ЕД-7-17/987@ от 28 октября 2022 года.

Ольга Кутяева
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Перечень применяется в отношении освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), которое не предоставляется, если КИК находится в юрисдикции, включенной в перечень.

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Налоговые последствия КИК.
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Де Либри , Библиотека GSL, 2019
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Обновленный список включает 88 стран и 14 территорий, которые либо не имеют соглашения об обмене информацией с Россией, либо не отвечают должным образом на запросы об обмене информацией.

Из предыдущего списка исключены Антигуа и Барбуда, Вануату, Гана, Гренада, Кюрасао, Мальдивы, Оман, Перу и Острова Кука.

В обновленный список добавлены Германия, Латвия, Швейцария, Украина, Великобритания и США, что означает, что КИК в этих юрисдикциях больше не будут иметь права на освобождение.

#КИК#обмен налоговой информацией
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#КИК#обмен налоговой информацией