Доминиканская Республика публикует списки налогоплательщиков, подлежащих обязательному выставлению электронных счетов-фактур

Главное управление внутренних доходов Доминиканской Республики (DGII) опубликовало обновленные списки крупных национальных налогоплательщиков и крупных местных налогоплательщиков, которые обязаны соблюдать новые требования страны к обязательному электронному выставлению счетов (e-invoicing).

Требования Доминиканской Республики к выставлению электронных счетов-фактур были введены Законом 32-23 (Закон об электронном выставлении счетов), который вступил в силу 16 мая 2023 года.

Список крупных национальных налогоплательщиков, на которых распространяются требования по выставлению электронных счетов-фактур, включает 645 налогоплательщиков, разделенных на три группы, на которых распространяются требования либо с 15 января 2024 года, 15 марта 2024 года, либо с 15 мая 2024 года.

Требования к выставлению электронных счетов-фактур включают 8 674 налогоплательщика, на которых распространяются требования с 15 мая 2025 года.

Средние налогоплательщики также должны подчиняться требованиям к выставлению электронных счетов с мая 2025 года, а малые, микро- и другие неклассифицированные налогоплательщики должны начать соблюдать требования по выставлению электронных счетов с мая 2026 года. Списки этих налогоплательщиков еще не опубликованы.