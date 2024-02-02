Еврокомиссия принимает меры против девяти государств-членов в связи с невыполнением соглашения о минимальном корпоративном налоге

Европейская Комиссия начала принимать меры против государств-членов, которые до сих пор не выполнили требования о введении 15% минимального корпоративного налога, предусмотренного международным соглашением стран ОЭСР и G20 в рамках Компонента 2.

Директива Совета ЕС (EU) 2022/2523 установила крайний срок - 31 декабря 2023 года - для всех государств-членов ЕС, чтобы имплементировать налог в свое национальное законодательство. В соответствии с Директивой многонациональные предприятия (МНП) с годовым доходом более 750 000 000 EUR в мире должны платить не менее 15% налога с прибыли, полученной в каждой юрисдикции, в которой они работают.

Большинство государств-членов ЕС должным образом внедрили Директиву, но девять из них пока не сделали этого (Кипр, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия и Испания).

При этом Кипр, Эстония, Латвия, Литва и Мальта прямо заявили, что отложат внедрение Компонента 2 или будут делать это поэтапно. Кипр ожидает, что его правило о занижении налогооблагаемой прибыли, являющееся частью Компонента 2, вступит в силу только в январе 2025 года. В январе 2024 года Испания опубликовала законопроект, включающий правило включения доходов и квалифицированный внутренний минимальный налог на прибыль, применимый к финансовым годам после 31 декабря 2023 года, но ее правила о необлагаемой прибыли вступят в силу только после 31 декабря 2024 года.

Еврокомиссия заявляет, что Директива «обеспечивает большую справедливость и стабильность налогового ландшафта в ЕС и во всем мире, ограничивая гонку на понижение ставок корпоративного налога и снижая стимул для бизнеса переводить прибыль в низконалоговые юрисдикции».

25 января Еврокомиссия разослала девяти государствам-членам письма с предупреждением о том, что они не соблюдают законодательство ЕС. Испания заявила, что ее проект реализации в основном будет иметь ретроспективный эффект до 1 января 2024 года.