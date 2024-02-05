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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия продлевает первоначальный срок отчетности DAC7

Налоговое агентство Италии опубликовало Положение (Меру) от 30 января 2024 года, касающееся реализации новых правил обмена информацией о доходах, полученных продавцами через цифровые платформы (DAC7), в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2021/514.

Ксения Шилкина
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Одним из ключевых пунктов приказа является то, что первоначальный срок предоставления цифровыми платформами информации за 2023 год продлен до 15 февраля 2024 года из-за технических трудностей и трудностей с интерпретацией, о которых сообщили менеджеры платформ.

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Стандартный срок подачи годовой отчетности – 31 января следующего года.

Положение от 30 января также вносит соответствующие поправки в предыдущее положение о реализации DAC7, выпущенное 20 ноября 2023 года.

По материалам orbitax.com

#DAC7#Италия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#DAC7#Италия