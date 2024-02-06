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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Законодательный совет Гонконга утвердил поправки в закон о гербовом сборе

Управление внутренних доходов Гонконга объявило 31 января о том, что Законодательным советом одобрены поправки в закон о гербовом сборе (Stamp Duty (Amendment) (Residential Properties) Bill 2023), которые предусматривают реализацию некоторых мер, объявленных в рамках программного обращения в октябре 2023 года.

Ольга Кутяева
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Сокращается период применения специального гербового сбора (Special Stamp Duty, SSD) с 3 до 2 лет. Получается, что в случае продажи недвижимого имущества владельцем через 2 года после ее приобретения, ему не придется уплачивать специальный гербовый сбор - 10% от цены недвижимости.

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Будут снижены ставки гербового сбора с покупателя (Buyer's Stamp Duty, BSD) и нового гербового сбора с жилой недвижимости (New Residential Stamp Duty, NRSD) - в 2 раза (с 15% до 7,5%). Это поможет облегчить финансовое бремя постоянных жителей Гонконга (HKPR), уже владеющих жилой недвижимостью, при приобретении другой жилой недвижимости, а также снизить расходы на HKPR при приобретении жилой недвижимости.

Вводится механизм приостановки гербового сбора при приобретении жилой недвижимости приезжими талантливыми специалистами, который является усовершенствованием механизма возврата гербового сбора, введенного в прошлом году для подходящих приезжих талантливых специалистов, при этом механизм приостановки применяется к любому договору купли-продажи, заключенному с 25 октября 2023 года.

По материалам Inland Revenue Department

#Гонконг
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг