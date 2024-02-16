Сбор за утилизацию

Транспортное средство выполняет не только важнейшую функцию средства передвижения, а также является источником пополнения бюджета.

Одним из ключевых налоговых событий года стало резкое увеличение размера сбора за утилизацию на импортные автомобили, ставки возросли в 1,7-3,7 раза. Контроль за уплатой данного сбора осуществляется очень тщательно, так как государственная регистрация автомобиля не проводится без подтверждения уплаты.

Важно уточнить, что сбор за утилизацию не увеличился во всех случаях. Для автомобилей, произведенных в России, сбор за утилизацию остается на уровне 3,4 тыс. рублей. Такую же сумму должны уплатить те, кто ввозит автомобиль из-за границы, соблюдая при этом следующие условия: *объем двигателя до 3 литров

физическое лицо ввозит не более одного автомобиля в год

автомобиль не продается в течение года