News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

Сбор за утилизацию

Транспортное средство выполняет не только важнейшую функцию средства передвижения, а также является источником пополнения бюджета.

Полина Мостепан
Обсудить

Одним из ключевых налоговых событий года стало резкое увеличение размера сбора за утилизацию на импортные автомобили, ставки возросли в 1,7-3,7 раза. Контроль за уплатой данного сбора осуществляется очень тщательно, так как государственная регистрация автомобиля не проводится без подтверждения уплаты.

Важно уточнить, что сбор за утилизацию не увеличился во всех случаях. Для автомобилей, произведенных в России, сбор за утилизацию остается на уровне 3,4 тыс. рублей. Такую же сумму должны уплатить те, кто ввозит автомобиль из-за границы, соблюдая при этом следующие условия: *объем двигателя до 3 литров

  • физическое лицо ввозит не более одного автомобиля в год
  • автомобиль не продается в течение года

По бюджету на 2024 год предусмотрено, что сумма поступлений от сбора за утилизацию составит почти 1 триллион рублей. Изначально сбор за утилизацию вводился для финансирования строительства инфраструктуры по утилизации выбывающих из эксплуатации автомобилей.

#налоговый учет
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налоговый учет