2,5 тысячи голландских налогоплательщиков получат компенсацию за «необоснованный выбор аудита»

Налоговая служба Нидерландов намерена выплатить компенсацию примерно 2 500 налогоплательщикам, чьи налоговые декларации были отобраны для аудита или проверки без обоснованных фискальных мотивов.

Отбор произошел в результате весьма спорного использования в период с 2012 по 2019 год методики оценки рисков («selectie aan de poort», или Gatekeeper), основанной на автоматизированном приложении (Fraude Signalering Vorziening, FSV). FSV работала на основе алгоритмов, которые должны были выявлять аномалии, свидетельствующие о потенциальных налоговых нарушениях. Налогоплательщики, отнесенные системой к зоне повышенного риска (а их за время работы FSV было более 270 000) отбирались для «более интенсивной» проверки, а их данные передавались в другие ведомства и организации для дополнительной проверки, выходящей за рамки налоговой функции.

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Проблема заключается в том, что алгоритмы FSV отдавали приоритет личным характеристикам налогоплательщиков, а не фискально значимым, уместным и объективным. По словам государственного секретаря по финансам, это было равносильно «институциональному расизму». К показательным факторам риска, которые могли привести к включению в FSV, относились этническая принадлежность, миграционное происхождение, двойное гражданство или заявление на налоговый вычет за подарки или пожертвования в пользу определенной конфессии. В число запросов, вводимых «сторожами», входили, в частности, ввод возраста и BSN (единый идентификационный номер, служащий также фискальным и социальным идентификатором) данного налогоплательщика. Поскольку BSN присваивается с момента рождения или проживания в Нидерландах, разрыв между возрастом и датой выдачи BSN свидетельствовал о миграционном происхождении и, следовательно, являлся потенциальным мотивом для «более интенсивной» проверки. Скандал с FSV не был отдельным случаем: примерно в тот же период аналогичный скандал с далеко идущими политическими последствиями произошел в сфере социальных пособий.

В продолжение расследования FSV 10 000 налоговых деклараций, ранее отобранных как потенциально мошеннические или нерегулярные, были обработаны вручную. В результате был сделан вывод, что 2 500 из этих деклараций были отобраны не на основании фискально значимых и объективных критериев, а скорее из-за личных характеристик соответствующего налогоплательщика. Теперь Налоговая служба выплатит финансовую компенсацию каждому из этих пострадавших налогоплательщиков.