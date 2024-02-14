В Нидерландах начались консультации по указу о правилах классификации иностранных компаний

Министерство финансов Нидерландов опубликовало для общественного обсуждения проект Указа о голландских правилах классификации иностранных предприятий.

Указ предлагается применить с 1 января 2025 года с учетом переходных правил.

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Нидерланды применяют подход сходства в качестве основного критерия классификации иностранных предприятий. Тест предполагает сравнение иностранной организации с голландскими организациями на основе нескольких характеристик (например, степени ответственности, правосубъектности, отношений между организацией и участниками, а также между участниками, структуры управления и т. д.) и ее классификации со ссылкой на голландскую форму, с которой имеет самое близкое сходство. В проекте Указа сохраняется принцип сходства в качестве основного метода классификации. Однако там, где подход подобия не дает окончательного результата, проект Указа предлагает два новых запасных подхода.

Первый резервный подход основан на принципе симметрии. Это означает, что иностранная организация, для которой не может быть идентифицирован явный нидерландский эквивалент или которая имеет сходство с более чем одним типом голландской организации в рамках подхода первичного сходства, будет следовать классификации, которую она имеет в своей родной стране. Примером такой ситуации является люксембургское общество société en Commandite par Actions (SCA, тип товарищества с ограниченной ответственностью), для которого невозможно определить явный нидерландский эквивалент и которое, следовательно, рассматривается как непрозрачное в соответствии с правилами страны базирования.

Второй резервный подход касается иностранных компаний, базирующихся в Нидерландах, для которых невозможно определить явный голландский эквивалент. В этом случае предприятие по умолчанию будет классифицировано как непрозрачное предприятие и, следовательно, станет внутренним налогоплательщиком Нидерландов. Проект указа далее определяет, что если иностранная организация имеет сходство как с голландской организацией, так и с голландским общим инвестиционным фондом (fonds voor gemene rekening или FGR), то такая организация должна классифицироваться как FGR. Тем не менее, иностранный фонд, имеющий юридическое лицо, не может быть отнесен к категории FGR.

В проекте указа далее перечислены основные характеристики большинства голландских юридических лиц, а также классификации, которые уже были приняты в отношении различных иностранных юридических лиц, в том числе, в частности, юридических лиц США, Великобритании и Люксембурга.