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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Молдова опубликовала правила реализации нового режима трансфертного ценообразования

9 февраля 2024 года Молдова опубликовала в Официальном вестнике Приказ № 9 от 26 января 2024 года, в котором предусмотрены положения реализации нового режима трансфертного ценообразования (ТЦО) в стране.

Ксения Шилкина
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Новые правила включают в себя:

  • Правила проведения анализа сопоставимости с точки зрения правовых, экономических, коммерческих и финансовых условий сделки;
  • Правила общего применения методов ТЦО, которые включают пять стандартных методов ОЭСР и любой другой метод, признанный в Руководстве ОЭСР по ТЦО;
  • Правила определения диапазона сопоставимых цен, в том числе о том, что сделки между взаимозависимыми лицами считаются осуществленными на рыночных условиях, если показатели экономической и финансовой рентабельности или маржи/результата/цены сделки попадают в пределы нижнего квартиля и верхнего квартиля сопоставимого ценового диапазона;
  • Правила добровольной корректировки ТЦО;
  • Правила проверки соблюдения принципа нейтральности путем предварительной проверки и налоговой проверки, проводимой Государственной налоговой службой (ГНС), в том числе положение о том, что налогоплательщики не подлежат проверке, если совокупные операции со связанными лицами не превышают 1 млн леев, без учета НДС;
  • Правила представления информации и документации по запросу ГНС для налогоплательщиков, не обязанных предоставлять файл ТЦО (локальный файл);
  • И многое другое.

По материалам orbitax.com

#Молдова#трансфертное ценообразование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Молдова#трансфертное ценообразование