Молдова опубликовала правила реализации нового режима трансфертного ценообразования
9 февраля 2024 года Молдова опубликовала в Официальном вестнике Приказ № 9 от 26 января 2024 года, в котором предусмотрены положения реализации нового режима трансфертного ценообразования (ТЦО) в стране.
Правила проведения анализа сопоставимости с точки зрения правовых, экономических, коммерческих и финансовых условий сделки;
Правила общего применения методов ТЦО, которые включают пять стандартных методов ОЭСР и любой другой метод, признанный в Руководстве ОЭСР по ТЦО;
Правила определения диапазона сопоставимых цен, в том числе о том, что сделки между взаимозависимыми лицами считаются осуществленными на рыночных условиях, если показатели экономической и финансовой рентабельности или маржи/результата/цены сделки попадают в пределы нижнего квартиля и верхнего квартиля сопоставимого ценового диапазона;
Правила добровольной корректировки ТЦО;
Правила проверки соблюдения принципа нейтральности путем предварительной проверки и налоговой проверки, проводимой Государственной налоговой службой (ГНС), в том числе положение о том, что налогоплательщики не подлежат проверке, если совокупные операции со связанными лицами не превышают 1 млн леев, без учета НДС;
Правила представления информации и документации по запросу ГНС для налогоплательщиков, не обязанных предоставлять файл ТЦО (локальный файл);