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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия подписывает рамочное соглашение о социальном обеспечении трансграничной удаленной работы

С 1 января 2024 года Италия заключила Европейское многостороннее рамочное соглашение (MFA).

Ксения Шилкина
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MFA позволяет имеющим на это право сотрудникам между Италией и другими подписавшими государствами теперь работать удаленно до 49,9% общего рабочего времени в стране своего проживания, не создавая при этом обязательств по социальному обеспечению для работодателя в этом государстве.

Итальянские работодатели, сотрудники которых работают удаленно в других подписавших соглашение государствах, и работодатели, расположенные в других подписавших государствах, нанимающие удаленных работников, проживающих в Италии, должны определить и проверить, распространяется ли MFA на таких сотрудников. При необходимости получить сертификат A1 и обеспечить правильное выполнение обязательств по взносам на социальное обеспечение в соответствующей юрисдикции.

По материалам ey.com

#Италия#социальное страхование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#социальное страхование