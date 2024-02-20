Италия подписывает рамочное соглашение о социальном обеспечении трансграничной удаленной работы

С 1 января 2024 года Италия заключила Европейское многостороннее рамочное соглашение (MFA).
MFA позволяет имеющим на это право сотрудникам между Италией и другими подписавшими государствами теперь работать удаленно до 49,9% общего рабочего времени в стране своего проживания, не создавая при этом обязательств по социальному обеспечению для работодателя в этом государстве.
Итальянские работодатели, сотрудники которых работают удаленно в других подписавших соглашение государствах, и работодатели, расположенные в других подписавших государствах, нанимающие удаленных работников, проживающих в Италии, должны определить и проверить, распространяется ли MFA на таких сотрудников. При необходимости получить сертификат A1 и обеспечить правильное выполнение обязательств по взносам на социальное обеспечение в соответствующей юрисдикции.
По материалам ey.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь