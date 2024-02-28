Национальный Банк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%

Национальный Банк Казахстана продолжает снижать процентную ставку в 2024 году.

Согласно обновлению Национального банка Казахстана, базовая процентная ставка была снижена с 15,25% до 14,75% с 26 февраля 2024 года. Ранее ставка была снижена с 15,75% до 15,25% с 22 января 2024 года.

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Для налоговых целей ставка важна, поскольку она используется при определении процентов за просрочку платежа, которые рассчитываются как 1,25 раза от базовой ставки, разделенной на 365 для определения дневной ставки.