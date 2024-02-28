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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Национальный Банк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%

Национальный Банк Казахстана продолжает снижать процентную ставку в 2024 году.

Ксения Шилкина
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Согласно обновлению Национального банка Казахстана, базовая процентная ставка была снижена с 15,25% до 14,75% с 26 февраля 2024 года. Ранее ставка была снижена с 15,75% до 15,25% с 22 января 2024 года.

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Для налоговых целей ставка важна, поскольку она используется при определении процентов за просрочку платежа, которые рассчитываются как 1,25 раза от базовой ставки, разделенной на 365 для определения дневной ставки.

По материалу orbitax.com

#Казахстан#ключевая ставка
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Казахстан#ключевая ставка