Национальный Банк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%

Национальный Банк Казахстана продолжает снижать процентную ставку в 2024 году.
Согласно обновлению Национального банка Казахстана, базовая процентная ставка была снижена с 15,25% до 14,75% с 26 февраля 2024 года. Ранее ставка была снижена с 15,75% до 15,25% с 22 января 2024 года.
Для налоговых целей ставка важна, поскольку она используется при определении процентов за просрочку платежа, которые рассчитываются как 1,25 раза от базовой ставки, разделенной на 365 для определения дневной ставки.
По материалу orbitax.com
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