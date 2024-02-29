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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Гонконг повышает налог для высокооплачиваемых граждан

Гонконг повысит налог на высокодоходных граждан - впервые за два десятилетия. Годовой доход свыше 640 000 USD будет облагаться налогом в 16%. Такой неожиданный шаг предпринимается для сокращения бюджетного дефицита города.

Ольга Кутяева
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С апреля будет введена двухуровневая система налогообложения, при которой доход до 5 000 000 HKD (640 000 USD) будет облагаться налогом по максимальной ставке 15%, а доход свыше этой суммы - по ставке 16%. В настоящее время ставка для всех физических лиц ограничена - 15%.

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Этот шаг затронет около 12 000 лиц, или около 0,6% налогоплательщиков, сообщил министр финансов Пол Чан в своей ежегодной бюджетной речи в среду.

Таким образом Гонконг ищет способы заткнуть дыру в своем бюджете: дефицит за год, заканчивающийся 31 марта, прогнозируется на уровне 101 600 000 000 HKD, что почти вдвое больше, чем год назад. Однако повышение налога на высокодоходных людей может отпугнуть работников финансовой сферы в то время, когда Правительство стремится возродить отрасль и привлечь талантливых специалистов.

По словам Чана, этот шаг принесет около 910 000 000 HKD дополнительных доходов в год, добавив, а новая налоговая ставка все равно будет ниже, чем в других странах с развитой экономикой.

По материалам Bloomberg

#Гонконг
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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