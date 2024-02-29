Иордания запускает регистрационную платформу для поставщиков электронных услуг-нерезидентов

Департамент подоходного налога и налога с продаж Иордании (ISTD) выпустил пресс-релиз, объявляющий о запуске новой платформы для регистрации компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги, в январе 2024 года.
В пресс-релизе отмечается, что электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами, без филиалов в Иордании считаются импортируемыми услугами, облагаемыми общим налогом с продаж.
ISTD призывает такие компании зарегистрироваться в общей сети налога с продаж через недавно запущенную платформу. С помощью этой платформы компании могут подавать налоговые декларации и уплачивать налог с продаж, связанный с продажей их электронных услуг в Иордании.
Платежи можно производить в электронном виде, используя международный номер банковского счета (IBAN) Центрального банка Иордании для государственного казначейства, следуя шаблонам, указанным на платформе.
По материалу orbitax.com
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