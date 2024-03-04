В Бахрейне с 1 марта 2024 года внедряется новая система социальных пособий

В соответствии с новой системой пособий при прекращении службы для сотрудников, не являющихся гражданами Бахрейна, вступающей в силу с 1 марта 2024 года, работодатели частного сектора обязаны платить ежемесячные взносы при прекращении службы в электронном виде через портал Организации социального страхования (SIO). Для этого работодателям необходимо будет зарегистрироваться через портал SIO и предоставить данные о компенсации для своих сотрудников, не являющихся гражданами Бахрейна.