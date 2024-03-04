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Ксения Шилкина
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В Бахрейне с 1 марта 2024 года внедряется новая система социальных пособий

Бахрейн намерен внедрить новую систему выплаты пособий при прекращении службы сотрудникам, не являющимся гражданами Бахрейна.

Ксения Шилкина
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Новая система действует с 1 марта 2024 года.

В соответствии с новой системой пособий при прекращении службы для сотрудников, не являющихся гражданами Бахрейна, вступающей в силу с 1 марта 2024 года, работодатели частного сектора обязаны платить ежемесячные взносы при прекращении службы в электронном виде через портал Организации социального страхования (SIO). Для этого работодателям необходимо будет зарегистрироваться через портал SIO и предоставить данные о компенсации для своих сотрудников, не являющихся гражданами Бахрейна.

12 декабря 2023 года наследный принц и премьер-министр Бахрейна Его Королевское Высочество принц Салман бен Хамад Аль Халифа издал Указ (109) 2023 года (Указ), вводящий новую систему пособий при прекращении службы, согласно официальному веб-сайту канцелярии премьер-министра.

В конце периода трудоустройства сотрудники должны подать заявление в SIO о своем праве на пособие при прекращении службы.

По материалам ey.com

#Бахрейн#социальное страхование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бахрейн#социальное страхование