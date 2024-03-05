News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Новая Зеландия собирается ввести новые правила иммиграционной политики

Обсуждена иммиграционная политика Новой Зеландии в первые 100 дней нового правительства.

Ксения Шилкина
Обсудить

Нынешнее правительство Новой Зеландии было сформировано в конце 2023 года коалицией Национальной партии и второстепенных партий.

Коалиционному правительству еще предстоит сформулировать комплексную иммиграционную политику. Направление этой политики будет определяться рекомендациями значительного обзора программы рабочих виз для аккредитованных работодателей (AEWV), опубликованного в конце февраля 2024 года. Обзор был инициирован предыдущим правительством для устранения серьезных опасений по поводу целостности программы и эксплуатация трудящихся-мигрантов.

По материалам ey.com

#Иммиграция#Новая Зеландия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Иммиграция#Новая Зеландия