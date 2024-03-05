Новая Зеландия собирается ввести новые правила иммиграционной политики

Нынешнее правительство Новой Зеландии было сформировано в конце 2023 года коалицией Национальной партии и второстепенных партий.

Коалиционному правительству еще предстоит сформулировать комплексную иммиграционную политику. Направление этой политики будет определяться рекомендациями значительного обзора программы рабочих виз для аккредитованных работодателей (AEWV), опубликованного в конце февраля 2024 года. Обзор был инициирован предыдущим правительством для устранения серьезных опасений по поводу целостности программы и эксплуатация трудящихся-мигрантов.