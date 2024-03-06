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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Таиланд проводит консультации по законодательству о минимальном глобальном налоге

Налоговое управление Таиланда начало публичные консультации по законопроекту о введении правил глобального минимального налога (Компонент 2).

Ольга Кутяева
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Эта мера включает в себя введение правила включения доходов в рамках Компонента 2 и правила недоначисленных платежей с целью обеспечения минимального уровня налогообложения в 15% для групп MNE с годовым консолидированным доходом не менее 750 000 000 EUR, по крайней мере, за 2 из 4х предшествующих отчетных периодов.

Законопроект также предусматривает введение внутреннего минимального налога на прибыль для членов входящих в группу компаний.

В проекте не указана дата вступления в силу, но, как сообщалось ранее, кабинет министров Таиланда одобрил введение правил в марте 2023 года с предполагаемой реализацией в 2025 году. Крайний срок подачи комментариев - 15 марта 2024 года.

По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Таиланд
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Таиланд