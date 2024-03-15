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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Правительства стран G20 обсуждают глобальный минимальный налог на богатство физлиц

Министр финансов Бразилии Фернанду Хаддад, нынешний председатель саммита G20, на недавней встрече министров финансов стран G20 предложил ввести 2%-й минимальный налог для миллиардеров.

Ольга Кутяева
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По его словам, основной функцией предлагаемого налога будет «борьба с массовым уклонением от уплаты налогов». По его словам, проблему уклонения от уплаты налогов можно решить с помощью международного сотрудничества, чтобы эти люди «внесли свой вклад в развитие нашего общества и в устойчивое развитие планеты».

Председательство Бразилии в G20 позволило ей поставить вопросы развивающихся стран на первое место в повестке дня. Среди них - сокращение неравенства и реформа многосторонних институтов, а также изменение климата. По словам Хаддада, страна планирует добиваться принятия декларации о международном налогообложении членами G20 на следующей встрече в июле 2024 года, хотя предложение о налоге на богатство вызовет много споров и должно быть «сбалансированным», а также амбициозным. Он сослался на доклад, опубликованный ранее в 2024 году Налоговой обсерваторией ЕС, в котором утверждается, что эффективные налоговые ставки миллиардеров во всем мире составляют менее 0,5% от их состояния.

Экономист Габриэль Зукман, директор Налоговой обсерватории ЕС, выступил на дебатах G20. Он заявил, что введение 2%-го налога на богатство, если бы он был направлен только на 3 000 самых богатых людей, могло бы принести дополнительные 250 млрд USD налоговых поступлений.

Зукман согласился с тем, что вряд ли все страны придут к единому решению, но отметил, что проект может быть продвинут благодаря коалиции соглашений, не нуждающихся в глобальном консенсусе.

Бразилия не одинока в поддержке этой идеи. Предложение Хаддада нашло поддержку у министра финансов Франции Бруно Ле Мэра. «Мы хотим, чтобы Европа как можно быстрее продвинула эту идею минимального налогообложения физических лиц, и Франция будет в авангарде», - заявил Ле Мэр журналистам перед встречей G20.

Зукман также отметил, что министр финансов США Джанет Йеллен упоминала, что администрация Байдена будет иметь аналогичный проект. «Очевидно, что в ключевых странах есть место для подобных идей», - сказал он.

По материалам STEP

#Глобальный минимальный налог (GMT)#физическое лицо
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#физическое лицо