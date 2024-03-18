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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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В Турции начинается новый сезон подачи налоговых деклараций

Согласно Кодексу подоходного налога Турции, годовая налоговая декларация за 2023 год должна быть подана в период с 1 марта по 1 апреля 2024 года.

Ксения Шилкина
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Налоговые декларации можно подать в электронном виде, используя онлайн-систему Налогового управления, а также посетив налоговую инспекцию для подачи бумажной декларации.

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Подоходный налог должен быть уплачен двумя равными частями в марте 2024 года и июле 2024 года. Общая сумма подоходного налога также может быть уплачена в марте вместе с гербовым сбором для налоговой декларации.

Принимая во внимание вычитаемые расходы, перечисленные в Кодексе подоходного налога Турции, налоговая декларация также может привести к возмещению, которое должно быть подтверждено налоговым органом и потребует детальной налоговой проверки.

Специального режима для экспатриантов и иностранных граждан не существует. Также могут применяться различные правила в зависимости от налогового резидентства, соглашений об избежании двойного налогообложения, гражданства и продолжительности пребывания в Турции.

Налоговое управление Турции также начало собирать информацию от налогоплательщиков (например, адреса электронной почты, почтовые адреса, предпочтительные номера телефонов) для облегчения связи в системе электронных уведомлений как части онлайн-системы подачи налоговых деклараций.

Учитывая эти события, проверки годовых налоговых деклараций реальных (то есть индивидуальных) налогоплательщиков, вероятно, продолжат увеличиваться в ближайшие месяцы, чтобы минимизировать налоговые ошибки или предотвратить уклонение от уплаты налогов. Поэтому налоговые декларации следует готовить с профессиональной помощью, где это необходимо.

По материалам ey.com

#налоговая декларация 3-НДФЛ#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая декларация 3-НДФЛ#Турция