Протокол к Договору о ЕАЭС по НДС на электронные услуги вступил в силу

Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало сообщение о том, что c 4 марта вступил в силу и применяется с 1 апреля Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 2014 года, касающийся порядка взимания НДС при оказании электронных услуг.

Протокол был подписан 9 декабря 2022 года. Он определяет термин «электронные услуги» и устанавливает требования к регистрации и уплате НДС для поставщиков этих услуг. В целом Протокол предусматривает, что если получателем электронных услуг является физлицо в другой стране ЕАЭС, поставщик обязан зарегистрироваться и уплачивать НДС в другой стране. Если получателем является юрлицо или ИП, поставщик обязан зарегистрироваться в другой стране только в том случае, если этого требует законодательство этой страны. В противном случае получатель несет ответственность за уплату НДС (обратное начисление). Обратное начисление также применяется, если поставщик обязан зарегистрироваться, но не сделал этого. Отдельные правила предусмотрены и для случаев, когда электронные услуги предоставляются через посредника, зарегистрированного на НДС и участвующего в расчетах непосредственно с покупателями в стране получателя. В этом случае посредник несет ответственность за исчисление и уплату НДС.