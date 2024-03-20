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Ольга Кутяева
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Протокол к Договору о ЕАЭС по НДС на электронные услуги вступил в силу

Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало сообщение о том, что c 4 марта вступил в силу и применяется с 1 апреля Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 2014 года, касающийся порядка взимания НДС при оказании электронных услуг.

Ольга Кутяева
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Протокол был подписан 9 декабря 2022 года. Он определяет термин «электронные услуги» и устанавливает требования к регистрации и уплате НДС для поставщиков этих услуг. В целом Протокол предусматривает, что если получателем электронных услуг является физлицо в другой стране ЕАЭС, поставщик обязан зарегистрироваться и уплачивать НДС в другой стране. Если получателем является юрлицо или ИП, поставщик обязан зарегистрироваться в другой стране только в том случае, если этого требует законодательство этой страны. В противном случае получатель несет ответственность за уплату НДС (обратное начисление). Обратное начисление также применяется, если поставщик обязан зарегистрироваться, но не сделал этого. Отдельные правила предусмотрены и для случаев, когда электронные услуги предоставляются через посредника, зарегистрированного на НДС и участвующего в расчетах непосредственно с покупателями в стране получателя. В этом случае посредник несет ответственность за исчисление и уплату НДС.

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Что касается Беларуси, в релизе Министерства говорится, что иностранные юрлица и ИП (других государств-членов ЕАЭС), оказывающие электронные услуги физлицам и ИП в Беларуси, обязаны:

  • встать на учет в инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску;
  • ежеквартально исчислять и уплачивать НДС в бюджет Республики Беларусь; и
  • ежеквартально предоставлять декларации по НДС в Инспекцию Министерства по налогам и сборам по г. Минску.

Также в релизе отмечается, что перечень электронных услуг, утвержденный Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии в сентябре 2023 года, также применяется с 1 апреля текущего года.

По материалам МНС Республики Беларусь

#ЕАЭС#НДС
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ЕАЭС#НДС