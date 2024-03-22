Изменения законодательства во II квартале 2024 года

Изменения коснуться водительских удостоверений, целевого обучения и другого
Апрель
На водителей, получившие удостоверение на территории иностранного государства, возложат обязанность получать удостоверение заново в РФ.
Раннее выданные права, будут считаться недействительными на территории РФ через год в случае:
- Приобретения иностранным гражданином гражданства РФ;
- Получения гражданином РФ удостоверения на территории иностранного государства. В данном случае срок начинает течь с даты первого въезда в РФ.
Изменения также коснутся аттестации:
Если лицо, желающее получить водительское удостоверение, не справится с экзаменом три и более раз, то попытка сдать экзамен будет предоставляться лицу только через 6 месяцев.
Май
Изменения коснуться целевого обучения. Теперь предложения о заключении договоров о целевом обучении будут размещаться на специальной платформе «Работа в России». Законом предусматривается специальные требования к содержанию договора о целевом обучении. Информация на платформе является общедоступной, поэтому любое лицо, желающее, заключить договор, сможет подать заявку.
Июнь
Постановлением Правительства регламентируется порядок назначения и выплаты пособия в связи с рождением ребенка и его воспитанием. Документ предусматривает более расширенный список документов, которые необходимо предоставить для выплаты пособия, также уточнили новую форму заявления.
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