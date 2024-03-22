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Российское право
Карина Каримова
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Изменения законодательства во II квартале 2024 года

Изменения коснуться водительских удостоверений, целевого обучения и другого

Карина Каримова
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Апрель

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Водительские удостоверения

На водителей, получившие удостоверение на территории иностранного государства, возложат обязанность получать удостоверение заново в РФ.

Раннее выданные права, будут считаться недействительными на территории РФ через год в случае:

- Приобретения иностранным гражданином гражданства РФ;

- Получения гражданином РФ удостоверения на территории иностранного государства. В данном случае срок начинает течь с даты первого въезда в РФ.

Изменения также коснутся аттестации:

Если лицо, желающее получить водительское удостоверение, не справится с экзаменом три и более раз, то попытка сдать экзамен будет предоставляться лицу только через 6 месяцев.

Май

Обучение

Изменения коснуться целевого обучения. Теперь предложения о заключении договоров о целевом обучении будут размещаться на специальной платформе «Работа в России». Законом предусматривается специальные требования к содержанию договора о целевом обучении. Информация на платформе является общедоступной, поэтому любое лицо, желающее, заключить договор, сможет подать заявку.

Июнь

Пособия

Постановлением Правительства регламентируется порядок назначения и выплаты пособия в связи с рождением ребенка и его воспитанием. Документ предусматривает более расширенный список документов, которые необходимо предоставить для выплаты пособия, также уточнили новую форму заявления.

#законодательство#пособие по уходу за ребенком
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи,
Помощник юриста GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи,
Помощник юриста GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#пособие по уходу за ребенком