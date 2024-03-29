News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Кыргызстан отменяет режим патентного налогообложения с июля 2024 года

Государственная налоговая служба Кыргызстана (ГНС) недавно выпустила релиз, объявляющий, что режим патентного налогообложения будет отменен с 1 июля 2024 года.

Ольга Кутяева
Обсудить

Ранее сообщалось об отмене этого режима с 1 января 2024 года.

Режим патентного налогообложения представляет собой упрощенный режим, используемый в первую очередь микропредприятиями и предпринимателями, занимающимися определенной торговой деятельностью.

С окончанием действия патентного режима налогообложения налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность в рамках режима, должны перейти либо на общий налоговый режим, либо на упрощенный единый налоговый режим.

По материалам ГНС Кыргызстана

#Кыргызстан#патент
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Кыргызстан#патент