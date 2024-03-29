Кыргызстан отменяет режим патентного налогообложения с июля 2024 года

Государственная налоговая служба Кыргызстана (ГНС) недавно выпустила релиз, объявляющий, что режим патентного налогообложения будет отменен с 1 июля 2024 года.
Ранее сообщалось об отмене этого режима с 1 января 2024 года.
Режим патентного налогообложения представляет собой упрощенный режим, используемый в первую очередь микропредприятиями и предпринимателями, занимающимися определенной торговой деятельностью.
С окончанием действия патентного режима налогообложения налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность в рамках режима, должны перейти либо на общий налоговый режим, либо на упрощенный единый налоговый режим.
По материалам ГНС Кыргызстана
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