Гонконг объявил о введении режима Patent Box

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о публикации проекта закона о внутренних доходах, который предусматривает введение режима patent box с льготной ставкой налога в размере 5% для соответствующей интеллектуальной собственности.

28 марта правительство опубликовало в «Бюллетене» законопроект о внутренних доходах (поправка) (налоговые льготы на доходы от интеллектуальной собственности) 2024 года с целью внедрения налоговых льгот «патентной корзины», стимулируя тем самым предприятия продолжать дальнейшие исследования и разработки (НИОКР) и содействие торговле интеллектуальной собственностью (ИС), укрепляя конкурентоспособность Гонконга как регионального центра торговли интеллектуальной собственностью.

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Данная мера была принята, чтобы стимулировать и продвигать большее количество заявок в рамках местной патентной системы (в частности, системы первоначального выдачи патента (OGP)) для получения правовой охраны на местном уровне, если соответствующая правомочная интеллектуальная собственность является патентом, поданным или выданным за пределами Гонконга, правительство предлагает дополнительно потребовать, чтобы в Гонконге уже была подана заявка или выдана OGP или краткосрочный патент (STP) на основное изобретение, чтобы претендовать на налоговую льготу «патентной коробки». Для STP также необходимо подать запрос на проведение экспертизы по существу после выдачи. Соответствующее требование будет применяться к тем заявкам на регистрацию правомочного ИС, которые поданы по истечении 24 месяцев после даты вступления в силу законопроекта.

Рост деятельности по торговле интеллектуальной собственностью будет способствовать созданию большего количества возможностей для бизнеса и трудоустройства для соответствующих профессиональных услуг, таких как юридические, оценочные, управленческие, консультационные и агентские услуги, что приведет к дальнейшему развитию и укреплению экосистемы ИС. Все это будет способствовать развитию Гонконга в международный центр IT и региональный центр торговли интеллектуальной собственностью, как это предусмотрено в 14-й пятилетке.

Законопроект будет внесен в Законодательный совет для первого и второго чтения 10 апреля.