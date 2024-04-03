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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Лучшие страны для ведения бизнеса

Сингапур, Дания и США - лучшие места в мире для ведения бизнеса, согласно рейтингу условий ведения бизнеса Economist Intelligence Unit.

Ольга Кутяева
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По словам менеджера по страновым прогнозам и аналитика EIU по Европе Прианти Рой, Сингапур останется лучшей географией в мире для ведения бизнеса на протяжении последних 16 лет.

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По ее словам, факторами, определяющими место страны Юго-Восточной Азии в качестве основного направления для ведения бизнеса, являются политическая стабильность и нацеленность правительства на содействие технологическому обновлению отечественных частных компаний.

Рейтинг EIU оценивает привлекательность ведения бизнеса в 82 странах и территориях, основываясь на таких показателях, как инфляция, стоимость жизни, экономический рост и фискальная политика.

По словам аналитиков EIU, этот показатель также позволяет понять, какие страны лучше других приспособлены к росту, и «эффективно определить, где в ближайшее время может произойти всплеск инвестиционных расходов».

Топ 10 стран выглядит следующий образом:

  1. Сингапур;
  2. Дания;
  3. США;
  4. Германия;
  5. Швейцария;
  6. Канада;
  7. Швеция;
  8. Новая Зеландия;
  9. Гонконг;
  10. Финляндия.

Среди стран, добившихся значительных успехов в составлении индекса аналитики отмечают Грецию, Катар и Индию.

В Греции произошло наибольшее улучшение делового климата в индексе EIU благодаря реформам, проведенным правительством, поддерживающим бизнес, говорится в отчете.

Свободные рыночные реформы, обещанные президентом Аргентины Хавьером Милей, направленные на развитие частного предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций, способствовали резкому повышению рейтинга страны до второго места по улучшению условий ведения бизнеса.

«Индия - единственный рынок, который по своему масштабу может сравниться с Китаем», - говорится в отчете. Молодой демографический профиль страны является хорошим предзнаменованием для ее рабочей силы и будущего спроса.

По материалам CNBC

#рейтинг#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#рейтинг#Сингапур