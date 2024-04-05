Федеральное налоговое управление ОАЭ обновляет Руководство по группам НДС

25 марта Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало обновленное Руководство по НДС для налоговых групп — VATGGR101.
Обзор Руководства выглядит следующим образом:
Налоговая группировка для целей НДС — это административный сервитут, доступный для бизнеса и мера защиты доходов для государства:
Должны применяться строгие квалификационные критерии, чтобы ограничить использование этой меры лицами, для которых она предназначена. Также следут иметь ввиду, что это мера по административному упрощению, а не мера, предназначенная для уклонения от уплаты налогов на любом уровне.
Документ содержит более подробные инструкции для предприятий, заинтересованных в формировании налоговой группы, добавлении участников в существующую налоговую группу или исключении из нее, а также роспуске налоговой группы.
Руководство предназначено для лиц, желающих понять, имеют ли они право на создание налоговой группы, как внести изменения в налоговую группу и как расформировать налоговую группу. Его также следует прочитать тем, кто входит в налоговую группу, чтобы понять свои связанные с этим обязательства.
По материалам FTA UAE
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