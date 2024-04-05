Федеральное налоговое управление ОАЭ обновляет Руководство по группам НДС

25 марта Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало обновленное Руководство по НДС для налоговых групп — VATGGR101.

Обзор Руководства выглядит следующим образом:

Налоговая группировка для целей НДС — это административный сервитут, доступный для бизнеса и мера защиты доходов для государства:

Создание налоговой группы влечет за собой регистрацию единого налогоплательщика.

Налоговой группе присваивается один регистрационный номер НДС (TRN) для использования всеми членами группы, и для всех членов группы требуется только одна налоговая декларация.

Операции, происходящие внутри налоговой группы, обычно не учитываются для целей НДС, а это означает, что денежные потоки или абсолютные затраты по НДС, которые в противном случае могли бы понести соответствующие предприятия, исключаются. Более того, также устраняются риски получения доходов, которые в противном случае могли бы возникнуть при значительных внутригрупповых сделках.

Должны применяться строгие квалификационные критерии, чтобы ограничить использование этой меры лицами, для которых она предназначена. Также следут иметь ввиду, что это мера по административному упрощению, а не мера, предназначенная для уклонения от уплаты налогов на любом уровне.

Документ содержит более подробные инструкции для предприятий, заинтересованных в формировании налоговой группы, добавлении участников в существующую налоговую группу или исключении из нее, а также роспуске налоговой группы.

Руководство предназначено для лиц, желающих понять, имеют ли они право на создание налоговой группы, как внести изменения в налоговую группу и как расформировать налоговую группу. Его также следует прочитать тем, кто входит в налоговую группу, чтобы понять свои связанные с этим обязательства.