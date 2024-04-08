Саудовская Аравия издает новые исполнительные правила по сбору закята

21 марта 2024 года министр финансов Саудовской Аравии утвердил новый Исполнительный регламент по сбору закята (постановление) в соответствии с министерской резолюцией № 1007.

Подзаконные акты, опубликованные Управлением по закяту, налогам и таможне (ZATCA) 22 марта 2024 года, направлены на разъяснение правил и требований к соблюдению закята, особенно в отношении методов расчета закята. Они также направлены на консолидацию всех других положений о закяте, ранее изданных для конкретных секторов, таких как финансирование, страхование и инвестиционные фонды.

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Постановления применяются к финансовым годам, начинающимся 1 января 2024 года или после этой даты. Однако они также могут применяться к финансовым годам, начавшимся до 1 января 2024 года, при условии, что плательщик закята подаст заявление в течение 60 дней с даты публикации Постановления. Для финансовых лет, в которых налоговая проверка не началась, 60-дневный период начинается со дня получения уведомления о налоговой проверке.

Кроме того, ZATCA опубликовало «Руководство по основным поправкам и правилам, внесенным в постановление о сборе закята, изданное 1445H».