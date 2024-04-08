News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Саудовская Аравия издает новые исполнительные правила по сбору закята

21 марта 2024 года министр финансов Саудовской Аравии утвердил новый Исполнительный регламент по сбору закята (постановление) в соответствии с министерской резолюцией № 1007.

Ксения Шилкина
Обсудить

Подзаконные акты, опубликованные Управлением по закяту, налогам и таможне (ZATCA) 22 марта 2024 года, направлены на разъяснение правил и требований к соблюдению закята, особенно в отношении методов расчета закята. Они также направлены на консолидацию всех других положений о закяте, ранее изданных для конкретных секторов, таких как финансирование, страхование и инвестиционные фонды.

Все услуги по этой теме:
Налоговые системы 100 стран: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Кипра: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)
Купить

Постановления применяются к финансовым годам, начинающимся 1 января 2024 года или после этой даты. Однако они также могут применяться к финансовым годам, начавшимся до 1 января 2024 года, при условии, что плательщик закята подаст заявление в течение 60 дней с даты публикации Постановления. Для финансовых лет, в которых налоговая проверка не началась, 60-дневный период начинается со дня получения уведомления о налоговой проверке.

Кроме того, ZATCA опубликовало «Руководство по основным поправкам и правилам, внесенным в постановление о сборе закята, изданное 1445H».

По материалам ey.com

#законодательство#Саудовская Аравия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#законодательство#Саудовская Аравия