News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
0

ЮАР объявляет о внесении поправок в иммиграционные правила

28 марта 2024 года Министерство внутренних дел (DHA) объявило о внесении поправок в действующие иммиграционные правила, которые вступили в силу с этой даты.

Ксения Шилкина
Обсудить

Ожидается, что эти изменения принесут пользу работодателям в Южной Африке, поскольку позволят им в дальнейшем привлекать и удерживать квалифицированных специалистов. Иностранные работодатели также могут рассматривать Южную Африку как потенциальное направление для сотрудников, желающих работать удаленно. Ожидается, что введение визы для удаленной работы обеспечит гибкость иностранным гражданам, которые желают проживать в стране, сохраняя при этом свою работу за границей.

По материалам ey.com

#Иммиграция#ЮАР
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Иммиграция#ЮАР