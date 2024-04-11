ЮАР объявляет о внесении поправок в иммиграционные правила

28 марта 2024 года Министерство внутренних дел (DHA) объявило о внесении поправок в действующие иммиграционные правила, которые вступили в силу с этой даты.

Ожидается, что эти изменения принесут пользу работодателям в Южной Африке, поскольку позволят им в дальнейшем привлекать и удерживать квалифицированных специалистов. Иностранные работодатели также могут рассматривать Южную Африку как потенциальное направление для сотрудников, желающих работать удаленно. Ожидается, что введение визы для удаленной работы обеспечит гибкость иностранным гражданам, которые желают проживать в стране, сохраняя при этом свою работу за границей.