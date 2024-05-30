Created: 01-01-1970 Турция повышает процентные ставки за просрочку и отсрочку уплаты налогов

Налоговое управление Турции объявило о публикации Постановления президента № 8484 и Общего коммюнике серии C № 8, которые повышают процентные ставки за просрочку и отсрочку уплаты налогов.

Постановления президента № 8484 с 21 мая 2024 года увеличивает процентную ставку по просроченной налоговой плате с 3,5% в месяц до 4,5% в месяц. Ранее ставка была увеличена с 2,5% в месяц до 3,5% в месяц с 14 ноября 2023 г.

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Налоговое управление Турции также объявило о публикации Общего коммюнике серии C № 8 21 мая 2024 года, которое увеличивает годовую отложенную процентную ставку с 36% до 48%, начиная с даты его публикации. Эта процентная ставка применяется в отношении уплаты налогов, по которым налогоплательщик запросил отсрочку, и ранее она была увеличена с 24% до 36%, начиная с 14 ноября 2023 года.