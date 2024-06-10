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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция готовится к внедрению Глобального минимального налога по Компоненту 2

28 мая 2024 года государственное турецкое информационное агентство «Анадолу» опубликовало статью о глобальном минимальном налоге по второму компоненту, включая заявления министра финансов Мехмета Шимшека.

Ксения Шилкина
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По словам министра Шимшека, важно ввести глобальный минимальный налог в Турции, чтобы избежать отказа от налоговых прав другим странам, и подготовка к внедрению достигла финальной стадии.

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Министр Шимшек также отметил, что глобальный минимальный налог повлияет на определенные инвестиционные стимулы, и разрабатываются альтернативы для дальнейшего стимулирования инвестиций.

По материалам orbitax.com

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Турция