Канада вводит 5% взнос на онлайн-сервисы потокового вещания

4 июня 2024 года Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям опубликовала Политику регулирования телерадиовещания CRTC 2024-121, которая включает 5% взнос на онлайн-сервисы потокового вещания.

5% взнос на онлайн-сервисы потокового вещания предусмотрен для компаний с годовым доходом в Канаде в размере 25 миллионов канадских долларов или более. Взнос будет использован для поддержки канадского контента и контента коренных народов.

Это решение о базовом взносе закладывает основу для значимого участия онлайн-сервисов потокового вещания в канадской системе вещания. Вклад традиционных вещательных компаний и онлайн-сервисов потокового вещания будет корректироваться по мере продвижения Комиссии по реализации измененного Закона о вещании.

Комиссия будет устанавливать базовые требования к взносам посредством приказов, изданных в соответствии с разделами 9.1 и 11.1 Закона о телерадиовещании. Текст предлагаемых приказов изложен в приложении к настоящей регуляторной политике. Стороны (в том числе те, кто будет обязан уплачивать базовые взносы) могут подать комментарии по предлагаемым распоряжениям не позднее 14 июня 2024 года. Члены OLMC могут представить комментарии не позднее 25 июня 2024 года. Стороны могут направить ответ на любое комментарии получены не позднее 2 июля 2024 г.