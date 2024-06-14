Гонконг выпустил уведомление о налоговых обязательствах владельцев недвижимости

Департамент внутренних доходов Гонконга выпустил уведомление о налоговых обязательствах владельцев недвижимости, включая недвижимость, находящуюся в единоличной собственности физлиц, недвижимость, находящуюся в совместной или совместной собственности физлиц, а также недвижимость, находящуюся в собственности корпораций и объединений лиц.

Налог на имущество взимается с владельцев земли и/или зданий на основе фактического вознаграждения, получаемого за право пользования (включая арендную плату, лицензионный сбор и арендную премию) в соответствующем году оценки. Владельцы недвижимости, получающие доход от аренды и подлежащие налогообложению, но еще не получившие соответствующую налоговую декларацию, должны письменно сообщить Комиссару внутренних доходов сведения об арендованной недвижимости не позднее чем через 4 месяца после окончания базисного периода в том году оценки, в котором они подлежат налогообложению. Для уведомления о начислении налога владельцы недвижимости могут использовать форму "Уведомление о сдаче недвижимости в аренду" (IR6129), которая доступна на веб-сайте Департамента.

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Когда владелец недвижимости получает налоговую декларацию, даже если у него нет дохода от сдачи в аренду (например, недвижимость занята владельцем), он все равно должен представить в Департамент надлежащим образом заполненную налоговую декларацию в установленный срок. Владельцы недвижимости должны указать в соответствующей налоговой декларации доход от сдачи в аренду различных видов собственности следующим образом:

в единоличной собственности физического лица - Налоговая декларация - Физические лица (BIR60);

совместное владение или совместное владение физическими лицами - Налоговая декларация по имуществу (BIR57);

в собственности корпораций и объединений лиц - Налоговая декларация по имуществу (BIR58).

Кроме того, владельцы недвижимости, с которых взимается налог на недвижимость, должны:

хранить достаточное количество документов об аренде (например, договоры аренды и дубликаты квитанций об аренде) в течение как минимум 7 лет;

письменно информировать Комиссара об изменениях в почтовом адресе или собственности на недвижимость в течение 1 месяца после даты вступления изменений в силу.

Если корпорация была освобождена от уплаты налога на имущество и произошли изменения во владении или использовании имущества, или в любых других обстоятельствах, которые могут повлиять на такое освобождение, корпорация должна письменно уведомить Комиссара об изменении в течение 30 дней после этого события.

Несоблюдение требований Постановления может привести к крупным штрафам.