Парламент Дании одобрил законодательство о налоге на выбросы углерода для реформ «зеленого» налога

Министерство налогов Дании выпустило пресс-релиз, объявляющий об одобрении 4 июня 2024 года законодательства по реализации реформ «зеленого» налога, включая законопроекты L 182 и законопроект L 183.
Это включает в себя изменения в налоге на выбросы CO2, которые будут вводиться поэтапно с 2025 г., что приведет к следующим показателям в 2030 г.:
В пресс-релизе также отмечается, что реформы гарантируют, что компании смогут требовать вычета за CO2, который они улавливают и хранят.
По материалам orbitax.com
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