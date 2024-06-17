Парламент Дании одобрил законодательство о налоге на выбросы углерода для реформ «зеленого» налога

Министерство налогов Дании выпустило пресс-релиз, объявляющий об одобрении 4 июня 2024 года законодательства по реализации реформ «зеленого» налога, включая законопроекты L 182 и законопроект L 183.

Это включает в себя изменения в налоге на выбросы CO2, которые будут вводиться поэтапно с 2025 г., что приведет к следующим показателям в 2030 г.:

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750 датских крон за тонну для компаний, не охваченных Системой торговли выбросами ЕС (EU ETS), хотя ставка 375 датских крон за тонну будет применяться для отопления помещений, охватываемых квотой;

375 датских крон за тонну для компаний, на которые распространяется действие СТВ ЕС; и

125 датских крон за тонну для минералогических компаний, включая цемент, кирпич, металл и стекло.

В пресс-релизе также отмечается, что реформы гарантируют, что компании смогут требовать вычета за CO2, который они улавливают и хранят.