Три шенгенские визы, планируемые в странах Персидского залива, Азии и Африки, могут навсегда изменить туризм

Планируемое введение шенгенских виз в Юго-Восточной Азии, Южной Африке и странах Персидского залива может привести к значительному росту туризма в 17 странах.

Шенгенская виза настолько изменила ситуацию, что страны по всему миру стремятся объединиться в торговые и дипломатические блоки с взаимовыгодными туристическими преимуществами.

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Единый документ, предоставляющий неограниченный доступ в 29 стран, обеспечивает значительный экономический рост для стран-участниц и экономию времени для самих путешественников.

Страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн и Кувейт), АСЕАН (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия и Мьянма) и части юга Африки (Ангола, Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве) ведут активные переговоры о создании новых единых виз.

Предлагая комбинированные визы, эти три блока стремятся стимулировать туризм и привлечь посетителей, желающих пересечь международные границы и посетить несколько стран за один визит или за короткий промежуток времени.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ): ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Катар и Кувейт - Единая гостевая виза ССАГПЗ

По словам генерального секретаря ССАГПЗ, переговоры о создании единой туристической визы ССАГПЗ продвигаются, поскольку регион стремится к развитию туризма и экономических связей.

В прошлом месяце Джасем Аль-Будаиви заявил, что проект единой туристической визы ССАГПЗ значительно продвинулся вперед, отметив при этом новые проекты в Персидском заливе.

В прошлом месяце министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри заявил, что виза позволит путешественникам посещать Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн и Кувейт и проводить в регионе более 30 дней.

Внедрение единой туристической визы соответствует туристической стратегии ССАГПЗ 2030, которая направлена на усиление влияния туристического сектора на ВВП. Стратегия предполагает, что увеличение количества путешествий по странам ССАГПЗ и повышение уровня заполняемости отелей станут основными катализаторами ее успеха.

Таиланд: виза путешествий Шенген АСЕАН

По мнению официальных лиц региона, введение шенгенской визы в блоке АСЕАН способствовало бы развитию туризма в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Малайзии и Мьянме.

Как сообщает Вьетнамское агентство новостей (VNA), в начале этого года Таиланд предложил ввести единую визовую программу для шести стран АСЕАН, что поможет Вьетнаму привлечь больше путешественников, совершающих дальние поездки и тратящих большие деньги.

В этом году премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин обсудил вопрос о визах шенгенского типа со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама, стремясь обеспечить беспрепятственную мобильность путешественников в этих странах.

Единая туристическая виза облегчит перемещение между странами для туристов, желающих исследовать регион, и привлечет большее количество высокооплачиваемых посетителей.

По сообщениям местных СМИ, срок действия новой туристической документации должен быть увеличен с 30 до 90 дней, чтобы сделать ее более привлекательной для туристов и гостей.

Южноафриканская Юнивиза

В мае 2024 года пять стран на юге Африки объявили о намерении создать единую визу, чтобы туристы могли путешествовать между ними по единой визе.

В число стран, входящих в так называемую "Юнивизу", входят: Ангола, Ботсвана, Намибия, Замбия, Зимбабве.

Эти страны образуют трансграничную заповедную зону Каванго-Замбези (KAZA), которая является второй по величине природно-ландшафтной заповедной зоной в мире и включает в себя несколько примечательных национальных парков.

Хотя в настоящее время доступ в Замбию и Зимбабве можно получить по одной визе, планируемое расширение зоны приведет к заметным дополнениям.

Согласно сообщению агентства Reuters, официальные лица пяти южноафриканских стран пообещали расширить Univisa.

Существующая унивиза KAZA стоит 50 долларов и действительна в течение 30 дней.