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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Индонезия расширяет иммиграционные проверки иностранных резидентов и гостей

С мая 2024 года Главное управление иммиграции Индонезии (DGI) начало расширять проверки иммиграционного соответствия иностранных граждан, проживающих в стране или посещающих ее.

Ксения Шилкина
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Эти проверки будут проводиться выборочно, без предварительного уведомления граждан. В рамках этих проверок DGI проверит некоторые аспекты деятельности этих лиц, в том числе, разрешена ли деятельность, которую они ведут в Индонезии, в соответствии с их иммиграционной категорией.

Лица, признанные несоблюдающими иммиграционные правила, могут быть подвергнуты административным и юридическим санкциям в зависимости от серьезности нарушения.

По материалам ey.com

#Иммиграция#Индонезия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#Индонезия