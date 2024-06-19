Индонезия расширяет иммиграционные проверки иностранных резидентов и гостей

С мая 2024 года Главное управление иммиграции Индонезии (DGI) начало расширять проверки иммиграционного соответствия иностранных граждан, проживающих в стране или посещающих ее.

Эти проверки будут проводиться выборочно, без предварительного уведомления граждан. В рамках этих проверок DGI проверит некоторые аспекты деятельности этих лиц, в том числе, разрешена ли деятельность, которую они ведут в Индонезии, в соответствии с их иммиграционной категорией.