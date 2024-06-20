Новые требования к реестру бенефициаров Алжира

Алжир ввел новые требования к реестру бенефициаров-владельцев на основании Исполнительного указа № 23-429 от 29 ноября 2023 года.

В соответствии с требованиями, алжирские юридические лица должны предоставлять в администрацию реестра информацию о личности физических лиц, которые прямо или косвенно владеют не менее 20% нового акционерного капитала или прав голоса в юридическом лице или иным образом осуществляют контроль над юридическими лицами.

Юридические лица, как правило, предоставляют информацию о своих бенефициарах-собственниках в течение одного месяца с момента учреждения/регистрации и представляют обновления в течение одного месяца после любых изменений.

Однако у отдельных юридических лиц есть время до 30 ноября 2024 года, чтобы удовлетворить новые требования.

Невыполнение этого требования может повлечь за собой штраф в размере 3 750 000 DZD.