Турция готовится к введению глобального минимального налога по Компоненту 2

Налоговое управление Турции представило законопроект, включающий меры по внедрению глобального минимального налога по Компоненту 2.
Глобальный минимальный налог будет соответствовать правилам GloBE, утвержденным в рамках программы BEPS Inclusive Framework, и будет применяться к финансовым годам, начинающимся с 1 января 2024 года. А первые декларации должны быть представлены в 2025 году.
Законопроект включает меры по установлению внутреннего минимального налога для физических и юридических лиц, а также меры по изменению или отмене действующих налоговых льгот.
Ожидается, что законопроект будет представлен в ходе следующей сессии парламента, которая начнется 1 июля.
По материалам Orbitax
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