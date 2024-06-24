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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Турция готовится к введению глобального минимального налога по Компоненту 2

Налоговое управление Турции представило законопроект, включающий меры по внедрению глобального минимального налога по Компоненту 2.

Ольга Кутяева
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Глобальный минимальный налог будет соответствовать правилам GloBE, утвержденным в рамках программы BEPS Inclusive Framework, и будет применяться к финансовым годам, начинающимся с 1 января 2024 года. А первые декларации должны быть представлены в 2025 году.

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Законопроект включает меры по установлению внутреннего минимального налога для физических и юридических лиц, а также меры по изменению или отмене действующих налоговых льгот.

Ожидается, что законопроект будет представлен в ходе следующей сессии парламента, которая начнется 1 июля.

По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Турция