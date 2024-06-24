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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Европейский парламент принимает в качестве закона первые правила по сокращению глобальных выбросов метана

27 мая 2024 года первые правила, направленные на ограничение выбросов метана в энергетическом секторе, как в Европе, так и во всем мире, официально стали законом.

Ксения Шилкина
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Этот новый закон, который скоро будет опубликован в Официальном вестнике ЕС, вступит в силу через 20 дней после его публикации.

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Новый закон знаменует собой важную веху в европейской политике «Зеленого курса», требуя, чтобы отрасль ископаемого топлива придерживалась самых высоких стандартов мониторинга, отчетности и проверки выбросов метана, а также требует от нефтяных, газовых и угольных компаний активно снижать интенсивность выбросов метана.

В сферу действия законодательства также входит импортируемое ископаемое топливо, гарантируя, что экспортеры, не входящие в ЕС, будут постепенно переходить к эквивалентным стандартам.

По материалам ey.com

#Европейская комиссия ЕС#законодательство
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#законодательство