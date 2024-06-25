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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Дания утвердила новую схему проживания для иностранцев

4 июня 2024 года датский парламент принял предложение о введении новой схемы проживания, связанной с образованием.

Ксения Шилкина
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Новая схема проживания позволит квалифицированным гражданам третьих стран, зачисленным на обучение в областях, испытывающих нехватку рабочей силы, оставаться в Дании и завершить свое обучение, даже если они не будут больше соответствовать условиям пребывания в стране.

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Эта схема вступит в силу 1 июля 2024 года. Схема прикрепления к образованию также повлияет на отвечающих критериям лиц, чей вид на жительство либо истек (или истечет), либо был/аннулирован в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2024 года. Эти лица смогут оставаться в Дании при условии, что они были зачислены в соответствующую область обучения, когда они потеряли свое разрешение на пребывания в стране.

По материалам ey.com

#Дания#Иммиграция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Дания#Иммиграция