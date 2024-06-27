Эстония утвердила пересмотренные сборы за ряд иммиграционных услуг

Законопроект, призванный помочь правительству решить проблему бюджетного дефицита, влияет на сборы и штрафы в государственных ведомствах, такие как штрафы за нарушение правил дорожного движения и сборы за выдачу удостоверений личности.

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С 1 января 2025 года плата за временный вид на жительство вырастет почти в четыре раза и составит 225 евро (по сравнению с 64 евро в настоящее время) для лиц, подающих заявление из Эстонии. Для заявлений, поданных в посольства Эстонии, плата увеличится более чем вдвое и составит 255 евро (по сравнению со 115 в настоящее время).