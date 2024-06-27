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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Эстония утвердила пересмотренные сборы за ряд иммиграционных услуг

12 июня 2024 года Комитет по правовым вопросам Эстонии одобрил законопроект о пересмотре сборов за ряд государственных услуг, включая иммиграционные заявления.

Ксения Шилкина
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Законопроект, призванный помочь правительству решить проблему бюджетного дефицита, влияет на сборы и штрафы в государственных ведомствах, такие как штрафы за нарушение правил дорожного движения и сборы за выдачу удостоверений личности.

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С 1 января 2025 года плата за временный вид на жительство вырастет почти в четыре раза и составит 225 евро (по сравнению с 64 евро в настоящее время) для лиц, подающих заявление из Эстонии. Для заявлений, поданных в посольства Эстонии, плата увеличится более чем вдвое и составит 255 евро (по сравнению со 115 в настоящее время).

По материалам ey.com

#Иммиграция#Эстония
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#Эстония