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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов Германии опубликовало проект руководства по обязательному выставлению электронных счетов

Министерство финансов Германии выпустило проект руководства по обязательному электронному выставлению счетов (e-invoicing).

Ксения Шилкина
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Закон о возможностях роста установил, что выставление электронных счетов станет обязательным с 1 января 2025 года. Руководство охватывает новые требования, специальные вопросы, электронные счета и входные вычеты, хранение и другие вопросы. Окончательная версия должна быть опубликована в четвертом квартале 2024 года.

Согласно действующим правилам, электронные счета могут быть выставлены с согласия получателя.

С 1 января 2025 года электронные счета являются обязательными для внутренних транзакций B2B и должны выписываться, передаваться и получаться в структурированном электронном формате, обеспечивающем электронную обработку, без необходимости согласия получателя.

Однако переходное положение предусматривает, что до 31 декабря 2026 года по операциям, совершенным до этой даты, могут быть выставлены иные счета-фактуры, в том числе в бумажной форме или в других электронных форматах.

Кроме того, если общий оборот бизнеса не превысил 800 000 евро в предыдущем году, другие счета-фактуры могут быть выставлены в отношении операций до 31 декабря 2027 года.

По материалам orbitax.com

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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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