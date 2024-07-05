Дания вводит новый культурный взнос для поставщиков медиа-услуг

Дания опубликовала Закон № 615 от 11 июня 2024 года в Официальном вестнике. Закон предусматривает введение нового культурного взноса для некоторых поставщиков медиа-услуг в целях продвижения датского аудиовизуального контента.

Взнос распространяется на поставщиков медиа-услуг, зарегистрированных в Дании, предоставляющих аудиовизуальные медиа-услуги по запросу, а также поставщиков медиа-услуг, созданных в других государствах-членах ЕС, предоставляющих аудиовизуальные медиа-услуги по запросу, ориентированные на аудиторию в Дании.

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Взнос не распространяется на поставщиков медиа-услуг с годовым оборотом менее 15 миллионов датских крон или чья аудитория (доля рынка) составляет менее 1% от общего числа пользователей аудиовизуальных медиа-услуг по запросу в Дании. Кроме того, взнос не распространяется на медиа-услуги, предоставляемые в рамках деятельности по оказанию государственных услуг, или на поставщиков, которые предоставляют медиа-услуги только для библиотечных или образовательных целей.

Поставщики медиа-услуг, на которых распространяется этот взнос, обязаны платить ежегодный взнос, равный 2% от их чистого дохода от медиа-услуг по запросу в Дании. Для этой цели чистый доход исключает доходы, связанные с предоставлением спортивных или новостных программ, доходы от линейных медиа, предоставляемых через аудиовизуальные медиа-услуги по запросу, и доходы от перераспределения аудиовизуальных медиа-услуг по запросу других поставщиков медиа-услуг. Кроме того, поставщики медиа-услуг, которые инвестируют менее 5% своего чистого дохода в новый датский контент, должны платить дополнительный ежегодный взнос, равный 3% их чистого дохода от медиа-услуг по запросу в Дании. Для этой цели соответствующие инвестиции включают инвестиции в производство и совместное производство новых фильмов, сериалов и документальных фильмов, в которых не менее 75% датского материала.

Закон № 615 вступил в силу 1 июля 2024 года, при этом взносы впервые были собраны в 2025 году исходя из 2024 календарного года.