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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Италия опубликовала указ о введении в действие QDMTT

Минфин Италии объявил о выпуске Указа, который содержит положения по внедрению внутреннего минимального дополнительного налога (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT).

Ольга Кутяева
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Соответствующий налог был введен в рамках Законодательного декрета № 209 от 27 декабря 2023 года, который ввел глобальный минимальный налог в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

QDMTT применяется в приоритетном порядке по отношению к правилу включения доходов (Income inclusion rule, IIR) и правилу заниженных платежей (Undertaxed Payment Rule, UTPR), также введенным в действие Законодательным декретом № 209.

Указ разъясняет значение соответствующих терминов, определяет сферу применения и условия для QDMTT, подробно описывает расчет QDMTT и местные стандарты бухгалтерского учета, которые должны использоваться, охватывает переходные и безопасные правила, а также устанавливает правила выплаты налога.

Указ также подтверждает, что QDMTT применяется к финансовым годам, начинающимся с 31 декабря 2023 года.

По материалам Ministero dell'Economia e delle Finanze

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Италия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Италия