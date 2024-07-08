Италия опубликовала указ о введении в действие QDMTT

Минфин Италии объявил о выпуске Указа, который содержит положения по внедрению внутреннего минимального дополнительного налога (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT).

Соответствующий налог был введен в рамках Законодательного декрета № 209 от 27 декабря 2023 года, который ввел глобальный минимальный налог в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

QDMTT применяется в приоритетном порядке по отношению к правилу включения доходов (Income inclusion rule, IIR) и правилу заниженных платежей (Undertaxed Payment Rule, UTPR), также введенным в действие Законодательным декретом № 209.

Указ разъясняет значение соответствующих терминов, определяет сферу применения и условия для QDMTT, подробно описывает расчет QDMTT и местные стандарты бухгалтерского учета, которые должны использоваться, охватывает переходные и безопасные правила, а также устанавливает правила выплаты налога.

Указ также подтверждает, что QDMTT применяется к финансовым годам, начинающимся с 31 декабря 2023 года.