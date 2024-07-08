Таиланд объявляет о предстоящих изменениях иммиграционной политики, включая обновленные визовые правила

Хотя точная дата вступления в силу новых поправок пока не известна, ожидается, что они могут вступить в силу в ближайшие месяцы. Правительство Таиланда также объявило, что оно сократит количество подтипов неиммиграционных виз с 17 до 7 следующих подтипов: B (бизнес), LA (труд), O (выход на пенсию из Лос-Анджелеса), ED (образование), F (официальный), М (СМИ) и О (Другие).