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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Таиланд объявляет о предстоящих изменениях иммиграционной политики, включая обновленные визовые правила

Правительство Таиланда недавно объявило о нескольких поправках к своей иммиграционной политике, включая, среди прочего, новые визовые правила, влияющие на деловых посетителей.

Ксения Шилкина
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Хотя точная дата вступления в силу новых поправок пока не известна, ожидается, что они могут вступить в силу в ближайшие месяцы. Правительство Таиланда также объявило, что оно сократит количество подтипов неиммиграционных виз с 17 до 7 следующих подтипов: B (бизнес), LA (труд), O (выход на пенсию из Лос-Анджелеса), ED (образование), F (официальный), М (СМИ) и О (Другие).

По материалам ey.com

#Иммиграция#Таиланд
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#Таиланд