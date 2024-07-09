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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литва вводит более строгие требования к гражданам третьих стран и работодателям

20 июня 2024 года парламент Литвы принял поправки к своим законам, которые вводят более строгие требования к гражданам третьих стран и их работодателям.

Ксения Шилкина
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Большинство новых правил вступают в силу 1 июля 2024 года. В середине апреля 2024 года правительство Литвы одобрило проект поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, которая вводит более строгие требования к разрешению на работу (и спонсорству) для граждан третьих стран и их работодателей.

Большинство этих изменений вступят в силу 1 июля 2024 года, а новые требования к квотам вступят в силу 1 января 2025 года.

По материалам ey.com

#Иммиграция#Литва
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#Литва