Япония собирается активно развивать космический бизнес

Правительство создало Фонд космической стратегии стоимостью более 6 миллиардов долларов США на ближайшие 10 лет для поощрения исследований и разработок, связанных с космическим бизнесом.

Правительство Японии определило космическую отрасль как одно из приоритетных направлений роста и решило создать Фонд космической стратегии в размере 6,4 миллиарда долларов США для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для поддержки частных предприятий и университетов в разработке и коммерциализации передовых космических технологий.

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Япония представила обзор возможностей финансирования, которые, как ожидается, будут доступны частным организациям, включая финансирование расходов на исследования и разработки (НИОКР) и различные субсидии, связанные с различными схемами развития технологий.