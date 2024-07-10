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Ксения Шилкина
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Япония собирается активно развивать космический бизнес

Правительство создало Фонд космической стратегии стоимостью более 6 миллиардов долларов США на ближайшие 10 лет для поощрения исследований и разработок, связанных с космическим бизнесом.

Ксения Шилкина
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Правительство Японии определило космическую отрасль как одно из приоритетных направлений роста и решило создать Фонд космической стратегии в размере 6,4 миллиарда долларов США для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для поддержки частных предприятий и университетов в разработке и коммерциализации передовых космических технологий.

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Япония представила обзор возможностей финансирования, которые, как ожидается, будут доступны частным организациям, включая финансирование расходов на исследования и разработки (НИОКР) и различные субсидии, связанные с различными схемами развития технологий.

По материалам ey.com

#фонд#Япония
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#фонд#Япония