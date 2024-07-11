Гонконг планирует ввести режим редомициляции компаний

Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга (Financial Services and the Treasury Bureau, FSTB) опубликовало заключение по итогам консультаций и законодательное предложение по предлагаемому режиму редомициляции компаний в Гонконге.
Предлагается внести поправки в Companies Ordinance (Cap. 622), чтобы ввести режим редомициляции внутри страны.
В Гонконге в настоящее время могут быть созданы пять типов компаний:
Предлагаемый режим будет применяться ко всем пяти типам компаний.
Планируется ввести положения, гарантирующие, что после успешного завершения процесса редомициляции соответствующая компания сохранит свою идентичность, т. е. в ходе этого процесса не будет создано новое юридическое лицо. Редомицилированная компания будет иметь те же права и обязанности, что и любая другая зарегистрированная компания такого же типа в Гонконге, и должна будет соблюдать соответствующие требования законодательства, как и любые другие компании.
Механизмы редомициляции в большинстве юрисдикций не требуют проверки экономического присутствия компаний для получения права на участие в таких механизмах. Для того чтобы предлагаемый режим был максимально инклюзивным для различных типов и иерархий компаний (например, холдинговых компаний), власти Гонконге также намерены не устанавливать проверку экономического присутствия для компаний, подающих заявление. Это также обеспечит паритет между местными и редомицилированными компаниями.
Процесс редомициляции не будет затрагивать собственность, права, обязанности и ответственность, а также соответствующие договорные и юридические процессы компаний. Аналогичным образом, процесс редомициляции также не должен влиять на налоговые обязательства компаний перед юрисдикцией происхождения, чтобы, например, избежать риска использования этого процесса для уклонения от уплаты налогов. В соответствии с Постановлением о внутренних доходах (глава 112), независимо от домициля, налог на прибыль взимается за отчетный год, если лицо занимается торговлей, профессиональной деятельностью или бизнесом в Гонконге и имеет прибыль, возникающую в Гонконге или получаемую из Гонконга от такой деятельности за отчетный год. Любые обязательства по налогу на прибыль не зависят от редомициляции.
По материалам FSTB
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь