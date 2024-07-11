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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Гонконг планирует ввести режим редомициляции компаний

Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга (Financial Services and the Treasury Bureau, FSTB) опубликовало заключение по итогам консультаций и законодательное предложение по предлагаемому режиму редомициляции компаний в Гонконге.

Ольга Кутяева
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Предлагается внести поправки в Companies Ordinance (Cap. 622), чтобы ввести режим редомициляции внутри страны.

В Гонконге в настоящее время могут быть созданы пять типов компаний:

  • частная компаниия с ограниченной ответственностью (private companies limited by shares);
  • публичная компания с ограниченной ответственностью (public companies limited by shares);
  • компания с ответственностью, ограниченной гарантиями ее участников без уставного капитала (companies limited by guarantee without a share capital);
  • частная компаний с неограниченной ответственностью с уставным капиталом (private unlimited companies with a share capital); и
  • публичная компания с неограниченной ответственностью с уставным капиталом (public unlimited companies with a share capital).

Предлагаемый режим будет применяться ко всем пяти типам компаний.

Планируется ввести положения, гарантирующие, что после успешного завершения процесса редомициляции соответствующая компания сохранит свою идентичность, т. е. в ходе этого процесса не будет создано новое юридическое лицо. Редомицилированная компания будет иметь те же права и обязанности, что и любая другая зарегистрированная компания такого же типа в Гонконге, и должна будет соблюдать соответствующие требования законодательства, как и любые другие компании.

Механизмы редомициляции в большинстве юрисдикций не требуют проверки экономического присутствия компаний для получения права на участие в таких механизмах. Для того чтобы предлагаемый режим был максимально инклюзивным для различных типов и иерархий компаний (например, холдинговых компаний), власти Гонконге также намерены не устанавливать проверку экономического присутствия для компаний, подающих заявление. Это также обеспечит паритет между местными и редомицилированными компаниями.

Процесс редомициляции не будет затрагивать собственность, права, обязанности и ответственность, а также соответствующие договорные и юридические процессы компаний. Аналогичным образом, процесс редомициляции также не должен влиять на налоговые обязательства компаний перед юрисдикцией происхождения, чтобы, например, избежать риска использования этого процесса для уклонения от уплаты налогов. В соответствии с Постановлением о внутренних доходах (глава 112), независимо от домициля, налог на прибыль взимается за отчетный год, если лицо занимается торговлей, профессиональной деятельностью или бизнесом в Гонконге и имеет прибыль, возникающую в Гонконге или получаемую из Гонконга от такой деятельности за отчетный год. Любые обязательства по налогу на прибыль не зависят от редомициляции.

По материалам FSTB

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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