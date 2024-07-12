Чешская Республика реализовала несколько поправок к положениям, регулирующим трудоустройство граждан третьих стран

Закон № 435/2004 о занятости вступил в силу 1 июля 2024 года в Чехии.

Закон вносит следующие изменения:

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Граждане следующих стран теперь имеют свободный доступ на чешский рынок труда: Австралия, Канада, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, Великобритания и США. Следовательно, этим лицам не требуется получать разрешение на работу, если они хотят работать в Чехии и не подлежат ограничениям при приеме на работу (например, они могут менять работу или работодателей, не обращаясь к официальному одобрению властей). Однако они по-прежнему обязаны получить вид на жительство, если они хотят работать в Чешской Республике и уведомить власти, если они хотят сменить место работы или работодателя.

Компаниям, спонсирующим граждан третьих стран, не требуется больше проводить тест на рынке труда, когда они нанимают подходящих специалистов в регионах с низким уровнем безработицы. Кроме того, опубликованные вакансии останутся активными в чешской базе вакансий максимум на шесть месяцев (ранее они оставались активными на неопределенный срок) и будут автоматически удаляется по истечении шестимесячного периода.

При необходимости компании должны уведомить органы по труду еще раз за перепубликацию вакансии.

Работодатели в обязательном порядке обязаны использовать один из трех онлайн-каналов для предоставления актуальной информации относительно трудоустройства граждан третьих стран. Раньше от компаний не требовалось использовать какой-либо конкретный канал.