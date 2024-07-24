News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Бюджетное послание Гибралтара на 2024 год включает ставку GMT

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо выступил с бюджетным посланием на 2024 год. Налоговые меры, отмеченные в обращении, относительно ограничены и включают подтверждение того, что ставка корпоративного налога будет увеличена с 12,5% до 15%.

Ольга Кутяева
Обсудить

Как подробно описал в своем обращении министр юстиции, торговли и промышленности Найджел Фитэм, перейдя на ставку корпоративного налога в 15%, Гибралтар приведет ее в соответствие с минимальной ставкой корпоративного налога ОЭСР.

Министр Фитхэм также подтвердил, что ведется работа по введению квалифицируемого налога на прибыль в стране к концу 2024 года, а законопроект ожидается к сентябрю.

Кроме того, Правительство планирует ввести правило включения доходов в 2025 году.

По материалам Orbitax

#Гибралтар#Глобальный минимальный налог (GMT)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Гибралтар#Глобальный минимальный налог (GMT)