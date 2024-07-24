Бюджетное послание Гибралтара на 2024 год включает ставку GMT

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо выступил с бюджетным посланием на 2024 год. Налоговые меры, отмеченные в обращении, относительно ограничены и включают подтверждение того, что ставка корпоративного налога будет увеличена с 12,5% до 15%.

Как подробно описал в своем обращении министр юстиции, торговли и промышленности Найджел Фитэм, перейдя на ставку корпоративного налога в 15%, Гибралтар приведет ее в соответствие с минимальной ставкой корпоративного налога ОЭСР.

Министр Фитхэм также подтвердил, что ведется работа по введению квалифицируемого налога на прибыль в стране к концу 2024 года, а законопроект ожидается к сентябрю.

Кроме того, Правительство планирует ввести правило включения доходов в 2025 году.